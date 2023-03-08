Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek? TFF Başkanı Büyükekşi iddiaları reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu. Play-off'un olmayacağını belirten Ekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Süper Lig'de Play-Off oynanabilir" fikriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"PLAY-OFF'UN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Radyospor'a konuk olan Büyükeşi, Süper Lig için play-off sisteminin mümkün olmayacağını açıkladı. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok." ifadesini kullandı.

TFF'DE KABUL GÖRMEDİ

Bir süre önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sonrasında Şenol Güneş ve son olarak da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gündeme getirdiği, ligi ilk dörtte bitiren takımların play-off oynaması şeklindeki düşünce, TFF nezninde kabul görmedi.