Ülke basını onu konuşuyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel milli maçlarda şov yaptı

Bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 30 maçın 18'inde ilk 11'de yer alan Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile oynadığı karşılaşmalarda etkili bir görüntü çizen 25 yaşındaki futbolcu, ülkesinin basınında takımın en iyi olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus tarafından ilk 11'in önemli rotasyon oyuncularından biri olan Bright Osayi-Samuel, ülkesi adına çıktığı maçlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Fenerbahçe formasını bu sezon farklı kulvarlarda toplam 30 kez giyen Osayi-Samuel, bu mücadelelerin 18'inde ilk 11'de şans bulabildi. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı Gine Bissau karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu performansıyla kendine hayran bıraktı.

SAHANIN EN İYİSİ OLDU

Son oynanan mücadelede takımına bir penaltı kazandıran 25 yaşındaki futbolcu için ülkesinin basınında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Nijerya basını, Osayi-Samuel'in Nijerya adına sahanın en iyi olduğu belirtti.