Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında ilk 11'ler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rakibine elenen temsilcimiz, bu karşılaşmayı kazanarak o maçın rövanşını almanın hedefinde.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de son transfer Michy Batshuayi ile sakatlığı düzelen Serdar Aziz'in bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, Joshua King, Rossi
Dinamo Kiev: Buschan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash