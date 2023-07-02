Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Brezilya ve Suudi Arabistan arasında kalan Jorge Jesus, tercihini Araplardan yana kullanarak Al Hilal ekibinin yeni teknik direktörü oldu. Yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

Ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, yeni sezondan tercihi Suudi Arabistan'dan yana kullandı.

AL HİLAL İLE ANLAŞTI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la anlaştıklarını duyurdu. UOL Esporte'nin haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

DÜNYANIN EN ÇOK KAANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Bu maaş, Jesus'u dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü yapacak. Şu anda bu unvanın sahibi 6,5 milyon euro ile Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jesus, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2,2 puan ortalaması yapmıştı.