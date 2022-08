Jorge Jesus: 'Gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien'i eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Austria Wien müsabakasında tur atlayarak grup aşamasına kalmak istediklerini söyleyen Jesus, "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık ama garanti değil. Yarın gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz. Fenerbahçe için çok önemli bir maç, sıralamada çok aşağılarda. Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız. Zamanla 3 ve 2. torbadan katılması gerekiyor. Sıralama için Avrupa maçları çok önemli" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA İDEAL SİSTEM DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Oyun içinde tek bir sisteme bağlı kalmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Benim futbola bakışıma göre futbolda tek bir yol yoktur. Futbol taktiksel anlamda çok gelişiyor. Basketbol, hentbol bu sporlarda da takımlar maçta sürekli sistem değişikliğine gidiyor. Futbolda da bunu anlayamayan hoca ve oyuncu ortalama seviyenin üzerine çıkamaz. Burada yapmaya çalıştığımız bu sistemleri uygulamak. Seviyemiz iyiye gidiyor. İdeal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın özelliklerine göre oynatmak istediği birden faza sistem vardır" diye konuştu.

"PORTEKİZ'DE 11 TÜRK İLE SAHAYA ÇIKABİLİRDİM"

Türkiye ligindeki yabancı sınırı ile ilgili düşüncelerini aktaran Jesus, şu ifadelere yer verdi:

"Bu Türkiye Ligi'nde olan benim alışmam gereken bir problem. Alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de olsam 11 Türk ile sahaya çıkabilirdim. Avrupa'da bu konuda daha rahatız. Bir karar vermemiz gerekecek. Bu süre boyunca elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Berisha, Lemos ve diğerleri takımına her anlamda katkı sağladı. Oyuncuların toparlanması için elimizde opsiyon olmasını sağladılar."

"PEDRO ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ HAZIR OLACAK"

Joao Pedro ile ilgili yöneltilen soruya ise Jorge Jesus, "Pedro buraya geldikten 2 gün sonra sakatlandı. Kas sakatlığı yaşadı. Ağır denebilecek sakatlıktı. 1 ay oynayamadı. Klinik olarak geçti diyebiliriz ama Adana Demirspor maçında riske etme istemedik. Önümüzdeki maçta tam anlamıyla hazır olmasa da klinik olarak hazır olacak" diye cevap verdi.

"FUTBOLCULAR YETENEKLE DOĞAR, ANTRENMANLA GELİŞİR"

Her müsabaka öncesi rakibi analiz ederek takımı hazırladığına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "30 küsür yıldır antrenörlük yapıyorum. Tecrübelerimi kullanarak gelişmeye çalışıyorum. Futbol gelişiyor. Oluşturuculuk çok önemli. Her teknik direktör bunu anlaması gerekiyor. Futbolcular yetenekle doğar, antrenmanla gelişir. Antrenörlük de okulda öğrenilen bir şey değil. Her antrenörün kendi metodu var. Ben de maç öncesi oluşturucu olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye'de bireysel kaliteli futbolcu var. Ben de takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum" dedi.

"SAMUEL VE ATİLLA'YA TEKLİF YOK"

Atilla Szalai ve Bright Osayi-Samuel'e transfer teklifi olmadığını açıklayan Jesus,"2 aydır buradayım. Hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Kim Min-jea'nin gidişi konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kulüp, kontratındaki çıkış maddesini kullandı. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Her oyuncu bizim için çok değerli. Transfer kapanmadan belli kararlar almamız gerekecek. Benim bildiğim bu oyunculara bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ 5-6 OYUNCU DEĞİŞTİRMEMİZE RAĞMEN KALİTEYİ KAYBETMEDİK"

Jorge Jesus, sıkışık maç takviminde kadroda yaptıkları değişikliklere rağmen verim almaya devam ettiklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük takımsanız Şampiyonlar Ligi'nde olmanız gerekir. Ligde de şampiyonluğa oynamanız gerekiyor. Büyük takımların Avrupa'ya alışması gerekiyor. Bizim için geçerli, Trabzonspor ve Avrupa'daki diğer Türk takımlarının 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu yönetmek için bir yöntem oluyor. Her oyuncudan faydalanması gerekiyor. Yarın bu durum farklı olmayacak. Her maç 5-6 oyuncu değiştiriyoruz. Buna rağmen kaliteyi kaybetmedik bu durum bizim için memnun edici."

"VALENCİA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Enner Valencia'nın performansına da değinen Jesus, "Çalıştığımız forvetler genellikle en çok gol atan oyuncular oldular. Darwin Nunez, Cardoso Valencia'yı da gelmeden önce tanıyordum. Özel bir oyuncu. Çok hızlı ve modern futbolda forvet hızlı değilse olumsuz anlamda etkiliyor. Ekvador'dan döndüğünde izin hakkı olmasına rağmen erken dönüp çalışmalara katıldı. Formuna katkı sağladı. Bu sebeple performansıyla ön plana çıkıyor" değerlendirmesini yaptı. Jorge Jesus, Enner Valencia'nın etkili performansının forvet takviye düşüncesini etkilemeyeceklerini ve forvete takviye yapma düşüncelerinin devam ettiğini ifade etti.

(Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)