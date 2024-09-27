Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli

Süper Lig devi Fenerbahçe'yi de çalıştıran fakat şampiyon yapamayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in başına geçmişti. Al Hilal'le şampiyonluk yaşayan Jesus, Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı.

"ARABİSTAN, AVRUPA'DAN GÜVENLİ"

Arabistan'a övgüler yağdıran Jesus, "Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok. Suudi Arabistan önümüzdeki 10 yıl içinde sadece futbolun değil, birçok organizasyonun da merkezi olacak. Suudi Arabistan'dan çok daha fazla bahsedilecek" dedi.

Açıklamalarına devam eden Jesus, "Kulüp için en büyük hedef, AFC Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası. Benim için en büyük zorluk da bunları kazanmak olacak. Suudi Arabistan'da sadece develer ve çöller olduğundan bahsediyorlar. Ama bu doğru değil; burası harika bir ülke ve Riyad da harika bir şehir. Burada her şey mevcut ve diğerlerinden çok daha iyi" dedi.