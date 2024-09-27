Üye Girişi
Haberler

Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in başına geçen ve şampiyon yapan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ı övdü. Jesus, "Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'yi de çalıştıran fakat şampiyon yapamayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in başına geçmişti. Al Hilal'le şampiyonluk yaşayan Jesus, Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı.

"ARABİSTAN, AVRUPA'DAN GÜVENLİ"

Arabistan'a övgüler yağdıran Jesus, "Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok. Suudi Arabistan önümüzdeki 10 yıl içinde sadece futbolun değil, birçok organizasyonun da merkezi olacak. Suudi Arabistan'dan çok daha fazla bahsedilecek" dedi.

Açıklamalarına devam eden Jesus, "Kulüp için en büyük hedef, AFC Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası. Benim için en büyük zorluk da bunları kazanmak olacak. Suudi Arabistan'da sadece develer ve çöller olduğundan bahsediyorlar. Ama bu doğru değil; burası harika bir ülke ve Riyad da harika bir şehir. Burada her şey mevcut ve diğerlerinden çok daha iyi" dedi.

Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Suudi Arabistan Suudi Arabistan Jorge Jesus Jorge Jesus Fenerbahçe Al Hilal Futbol Dünya Spor

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });