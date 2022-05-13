Jorge Jesus, Ali Koç'a bizzat isim verdi! Fenerbahçe, Portekiz'i sallayan Lino için düğmeye bastı - Haberler

İsmail Kartal'ın geçici teknik direktörlüğünde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, yeni sezonda dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi planlıyor. Henüz sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalamayan Portekizli hocanın, yönetimden istediği ilk futbolcu belli oldu.

İLK HEDEF SAMUEL LINO

Fanatik'te yer alan habere göre,Portekiz basınında yer alan transfer dedikoduları köşelerinde Fenerbahçe ile ilgili birçok iddia yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni Samuel Lino. Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi'ne damga vuran isimlerden biri oldu. Jorge Jesus'un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino'yu isteyeceği öne sürüldü.

Samuel Lino

BU SEZON ŞOV YAPTI

Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

Samuel Lino

JESUS BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus'un bizzat devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı. Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.

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