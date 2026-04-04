Haberler

Joao Pereira: "1 puan aldık ama sonuçtan memnun değiliz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 1-1 sona eren Gaziantep maçının ardından takımının gösterdiği performanstan memnun olmadığını belirtti. Pereira, daha iyi bir futbol oynamalı olduklarını ifade etti ve Trabzonspor maçı için odaklanacaklarını söyledi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pereira, "Bugün aslında iyi bir futbol oynamadık. Zor bir maçtı. Genel olarak Gaziantep ekibi bizden daha iyi oynadı. Dürüst olmak gerekirse bizden daha iyilerdi ama daha net pozisyonları da biz bulduk. Bugün 1 puan aldık ama bu sonuçtan memnun değiliz. Daha iyi olabilirdik. Maçı da kazanabilirdik ama ilerisi için 1 puan da bizim için önemli. Çok yediğimiz maçları geride bıraktık ama bugün yediğimiz golü de kabul edemeyiz. Genel olarak mutluyum. Milli aradan sonra odak biraz düşer ama ben iyi döndüğümüz düşünüyorum. Bahanemiz olamaz. 1 puan, 1 puandır. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçına odaklanacağız. Bu maçı kazanmış olsaydık Gaziantep'i geçecektik ama kazanamadık. Bu nedenle sonuçtan mutlu değilim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

