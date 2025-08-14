Joao Pereira: 'Daha Rahat Bir Sezon Geçirmek İstiyoruz'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, geçen sezon yaşadıkları zor süreci yaşamak istemediklerini belirterek, "Oyun sistemimize, oyun planımıza sadık kalarak, ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz." dedi.

Pereira, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Her şeyin planladıkları gibi ve programa uygun bir şekilde ilerlediğini anlatan Portekizli teknik adam, "Sezon kampı hazırlıklarında oyuncular bizim ne istediğimizi, ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar." ifadelerini kullandı.

16 Ağustos Cumartesi günü ağırlayacakları Çaykur Rizespor'un geçen hafta bir maç oynadığını hatırlatan Pereira, rakiplerinin mücadele açısından iyi bir müsabaka çıkardığını belirtti. Pereira, kendilerinin ise maç oynama fırsatının olmadığını dile getirerek, "Ancak diğer taraftan da bizim bir hafta daha çalışma süremiz oldu. Rakibimiz Rizespor'un geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu. Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız." diye konuştu.

"(Maçın ertelenmesi) Bizim için aslında iyi olmadı"

Ertelenen Fenerbahçe maçıyla ilgili soruya, "Bizim için aslında iyi olmadı." diyen Pereira, "Fenerbahçe Avrupa'da bir maç oynayacaktı daha sonra biz ile oynayacaktı ve sonrasında bir maçları daha olacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki o maçı kazanamayacağımızı düşünüyor olabilir ama biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonun aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği için alınan bir karar. Avrupa'da daha başarılı sonuçlar alınması için alınan bir karar. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır. Bunu anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, Alanyaspor'un başına ligin son maçlarında geldiğinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verildiğinin hatırlatılması üzerine ise "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu maçlardaki başarı sadece benim değil. Yönetimin, oyuncuların, ekibimin, kulüp çalışanlarının, taraftarlarının, şehrin kısaca herkesin el ele vererek çok iyi mücadele sergileyerek alınan bir başarı. Bu herkesin başarısı diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"Hem kulübün hem de oyuncuların değerini arttırmak istiyoruz"

Bu sene hedeflerinin daha rahat bir sezon geçirmek olduğunun altını çizen Pereira, geçen sezon yaşadıkları zor süreci yaşamak istemediklerine vurgu yaptı.

Pereira, daha rahat bir sezon geçirmek istediklerini hatırlatarak, "Oyun sistemimize, oyun planımıza sadık kalarak, ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini, sahada yansıtmak istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini arttırmak istiyoruz." dedi.

Pereira, kendisine yöneltilen transfer ihtiyacının olup olmadığına yönelik soruya ise Türkiye'de transfer sezonun diğer liglere göre daha geç kapandığını söyledi.

Transfer sezonu kapanana kadar her şeyin olabileceğini aktaran Pereira, "Mevcut kadromuzdan oyunculara bir teklif gelip gelmeyeceğine yönelik bir şey söylemek için erken. Teklif gelirse ve kulübün de bunu kabul etmesi konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimal var. Her zaman söylediğim gibi önemli olan herkesin burada olması, oyuncuların ne yaptığı, çok iyi kamp sezonu geçirmeleri ve çok iyi çalışıyor olmaları." şeklinde konuştu.