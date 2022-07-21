Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli - Haberler

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Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, iki gün önce İstanbul'a getirdiği Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ayrıca İtalyan kulübüne performansa bağlı 487 bin 500 euro bonus verilecek.

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. Cagliari kulübüne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödeme yapılacak.

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

PERFORMANSA DAYALI BONUS

Sözleşmede Joao Pedro'nun performansına dayalı olarak 487 bin 500 euroluk bir bonus maddesi de yer alıyor.

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Joao Pedro İtalya Spor Haberler

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