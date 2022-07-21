Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de! İşte ödenen bonservis bedeli

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. Cagliari kulübüne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödeme yapılacak.

PERFORMANSA DAYALI BONUS

Sözleşmede Joao Pedro'nun performansına dayalı olarak 487 bin 500 euroluk bir bonus maddesi de yer alıyor.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

İhlas Haber Ajansı / Spor