Joao Mario, Solskjaer geldikten sonra uçuşa geçti

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu. Portekizli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmada da takımını öne geçiren golü atarak çıkışını sürdürdü.

SOLSKJAER GELDİKTEN SONRA 4 GOL ATTI

Mario, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Deneyimli futbolcu, aldığı bu süreleri hem formuna hem de tabelaya yansıtmayı başardı. Norveçli teknik adam geldiğinde Beşiktaş'taki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1 kazanılan Athletic Bilbao maçında atan 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşısında da fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki gol sayısını 4'e çıkardı. Tecrübeli futbolcu, diğer 2 golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklareli ve ligdeki Sivasspor maçlarında atmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında Benfica'dan 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Joao Mario, Beşiktaş formasıyla 18'i ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşayan Mario, 2 de asist yaptı. Sezon içerisinde opsiyonu kullanılan 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.