Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

JHON DURAN İLK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti.

AL ITTIHAD'DA BİRÇOK YILDIZ FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerin rakibi Al Ittihad'da Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Diaby, Bergwijn ve Danilo Pereira gibi birçok önemli isim forma giydi.

SIRADAKİ RAKİP BENFICA

Portekiz'de daha önce oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da kazanan Fenerbahçe, Al Ittihad'ı da yenerek 3'te 3 yaptı. Kanarya, sıradaki maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.