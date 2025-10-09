Haberler

Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım
Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Hiçbir şey başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil. Önemli olan senin iyi hissetmen." ifadelerini kullandı. Taraftarlar, Kolombiyalı golcünün kendisini eleştirenlere gönderme yaptığını dile getirdi.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve eleştirilerin odağı olan Jhon Duran, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

'ÖNEMLİ OLAN SENİN İYİ HİSSETMEN'

21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Hiçbir şey başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil. Önemli olan senin iyi hissetmen." ifadelerini kullandı.

Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı sonrası genç oyuncunun kendisini eleştiren taraftarlara gönderme yaptığını dile getirdi. Duran'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 35 milyon euro piyasa değeri bulan yıldız oyuncu, Sarı-lacivertlilere 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
