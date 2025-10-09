Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve eleştirilerin odağı olan Jhon Duran, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

'ÖNEMLİ OLAN SENİN İYİ HİSSETMEN'

21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Hiçbir şey başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil. Önemli olan senin iyi hissetmen." ifadelerini kullandı.

GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı sonrası genç oyuncunun kendisini eleştiren taraftarlara gönderme yaptığını dile getirdi. Duran'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 35 milyon euro piyasa değeri bulan yıldız oyuncu, Sarı-lacivertlilere 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.