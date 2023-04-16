Jesus'un son demeçlerini örnek gösteren Rıdvan Dilmen'den bomba kehanet: Fenerbahçe'de kalır

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum." diyen Dilmen, "Flamengo farklı bir teknik adamla anlaştı. Jesus'un son demeçlerinin de kalmak üzerine olduğunu düşünüyorum.

Zirve yarışında oldukça zor bir 90 dakikadan çıkan Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 2 golle geçti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de bir sezon daha görev alacağını düşündüğünü söyledi.

"SON DEMEÇLERİ KALMAK ÜZERİNE"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Flamengo farklı bir teknik adamla anlaştı. Son demeçlerinin de kalmak üzerine olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bir Bayram Bektaş bulmalı. Büyük takım tecrübesi var. İngilizcesi ve Fransızcası var. İletişimde bir problem var. Jesus bunu kabul etmeli. Bu tarz teknik adamlar zordur. Bayram tarzı bir teknik adam lazım." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"FENERBAHÇE TARAFTARI, KARMAŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDE"

"Jesus'un son birkaç haftalarda kazandığı maçlardan sonraki demeçlerini yine okuruz. Fenerbahçe taraftarı karmakarışık duygular içerisinde. Rakibi de farklı kazanmıştı. Ankaragücü de çok etkili oynamıştı. Ali Sowe'un pozisyonu penaltı değil.

"ARDA SARI KARTLIK BİR FAUL YAPTI"

Arda ceza sahası çizgisinde topa zıplarken rakibine dirsekle müdahelede bulundu. Bu pozisyonda oyuncu içerde miydi, dışarda mıydı? Bunu tam göremedik. Arda sarı kartlık bir faul yaptı. Ben buna dışarda da diyemem, içerde de diyemem. Ankaragücü geliyorum diyordu zaten.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU GELMİŞ GİBİ SEVİNDİLER"

Fenerbahçe yediği gollerin yüzde 70'ini savunma arkasına atılan gollerle yemiştir. Ankaragücü de buna göre oynuyordu zaten. Yaptığı değişikliklerde maçı aldı diyebiliriz. 45-80 arası bu sene de gitti dediler. Fenerbahçe 2-1 öne geçince Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu golü atmış gibi sevindiler. Bu içlerindeki birikimden kaynaklıydı. Fenerbahçe'de oyuna giren oyunculardan pek verim alınamadı.

"OKAN BURUK TELEVİZYONU KAPATIP ÇIKMIŞTIR"

Rossi iyi mi kötü mü anlamadan Fenerbahçe'den ayrılacak. Alioski ciddi vasat oynadı. Samet çabuk adamlara karşı zorlanıyor. İrfan Can Eğribayat ilk lig maçına rağmen fena oynamadı. Fenerbahçe'nin geninde var bu 'Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali' denir ya öyle bir maçtı. 83. dakikada 1-0'ı görünce Okan Buruk televizyonu kapatıp çıkmıştır. Galatasaray maçını kendi evinde 3-0 kaybetti ama Beşiktaş maçına kadar bütün maçları kazandı.

"İRFAN CAN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

İrfan Can Kahveci hangi duygularla oyuna giriyor düşünebiliyor musun? Bir de Arda Güler'in yerine giriyor. Taraftarın İrfan tezahüratı çok önemliydi. 'Hala bana inanıyorlar galiba' dedi. İrfan Can maliyeti yüksek olsa da çok değerli bir oyuncu. Hiç oynamasa da bu oyuncular özel yeteneklere sahip bir oyuncu.

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ ONLAR SAYESİNDE ALDI"

Bu oyunu İrfan Can oynamadı. İrfan diye bağıran seyirci yaptı. Moralsiz İrfan bunu yapamazdı. Ne Crespo'ya o pası atabilirdi. Ne de o penaltıyı yapabilirdi. Bu maç o taraftar grubuna yazar. Galibiyeti onlar sayesinde aldı Fenerbahçe. Bu İrfan Can ders olmalı bütün taraftarlara.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK SORUNU İLETİŞİM PROBLEMİ"

Galatasaray'ın farkı zaten oranın çocuğu orada. Başarısını, kupasını görmüş bir teknik adam. O camianın bu tarz demeçler vermesi çok hoşuma gitti. Fenerbahçe'nin büyük sorunu iletişim problemi. Bugün berabere bitmiş olsaydı sadece bir harf bırakırdım. Her şey bir 15 dakikada değişebiliyor.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÇOK AZ"

Taraftarı da anlayabiliyorum. 15 dakikada tüm duygular değişebiliyorum. Onlar da 8 senedir şampiyon olamadıkları için tepki göstermede haklılar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çok az."