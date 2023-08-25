Jesus'un kapı dışarı ettiği dünyaca ünlü golcü için Samsunspor devrede! Sponsor bulunduğu an imzayı atacak

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran Moussa Marega'ya Samsunspor talip oldu. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, sponsor bulunması durumunda Marega'yı hemen renklerine bağlayacaklarını belirtti.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Al Hilal'in yollarını ayırdığı ve serbest statüde bulunan Moussa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi, yıllık 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki santrforu sponsor bulması durumunda renklerine bağlayacak.

197 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Samsunspor'un peşinde olduğu Marega, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanıyordu. Kariyerinde 399 maça çıkan Marega, 141 kez rakip fileleri havalandırırken, 56 kez de asist yaptı.