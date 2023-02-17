Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kan bağışı kampanyasına destek verdi

Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de konuşan Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için." dedi.

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Kan bağışı alanını ziyaret eden ve Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, bu tür kampanyaların önemine değindi.

"ÇOK FAZLA İNSAN ACI ÇEKİYOR"

Ülker Stadı'nda yapılan etkinlikte FB TV'ye açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MEHMET AKİF, DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ"

Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de konuşan Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.