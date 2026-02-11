Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveçli sporcu Jens Luraas Oftebro, kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Kayakla atlama ve kayaklı koşu etaplarını başarıyla tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre kategorisinde Norveçli Jens Luraas Oftebro, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Kayakla atlama etabında 104 metrelik atlayışıyla 125,6 puan alan Jens Luraas Oftebro, kayaklı koşuda ise 29 dakika 59.4 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Avusturyalı Johannes Lamparter, bir saniye geride gümüş, Fin Eero Hirvonen ise 2.5 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

İstanbullulara kötü haber! Dev zam kapıda
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı

Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

İstanbullulara kötü haber! Dev zam kapıda
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi