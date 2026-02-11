2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre kategorisinde Norveçli Jens Luraas Oftebro, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Kayakla atlama etabında 104 metrelik atlayışıyla 125,6 puan alan Jens Luraas Oftebro, kayaklı koşuda ise 29 dakika 59.4 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Avusturyalı Johannes Lamparter, bir saniye geride gümüş, Fin Eero Hirvonen ise 2.5 saniye farkla bronz madalya elde etti.