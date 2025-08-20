Jayson Tatum, Göztepe'nin Paylaşımını Yayımladı

Nba'de Boston Celtics formayı giyen dünyaca ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe'nin gönderisini paylaştı. Türkiye Basketbol Ligi'ndeki İzmir ekibinin bu sene kadrosuna kattığı Jordan Barnes'ı antrenman yaparken yaptığı paylaşımı Tatum da 7,3 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayınladı. Barnes'ın Tatum ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi. Temmuz ayında Göztepe'ye imza atan 27 yaşındaki guard Barnes geçen sezon da ülkemizde forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor