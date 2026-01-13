Jayden Oosterwolde imzayı atıyor
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceği belirlendi. Daha önce Serie A ekibi Roma'nın 13 milyon bonservis bedeli önerdiği ve Oosterwolde'nin de bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. Ancak Süper Kupa finali sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği raporla 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin verilmedi. Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sözleşmesini yenileme kararı aldı.
- Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini yenileyecek.
- Serie A ekibi Roma, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'ye 13 milyon bonservis bedeli önerdi.
- Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için yeni bir gelişme yaşandı.
ROMA İDDİALARI VARDI
Jayden Oosterwolde için Serie A ekibi Roma, resmi adımlar atmış ve sarı-lacivertlilere 13 milyon bonservis bedeli önermişti. Hollandalı futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı dile getirilmişti.
OOSTERWOLDE İÇİN YENİ KARAR
Süper Kupa finali sonrası Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği değişti. Tedesco, yönetime verdiği raporla 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin vermiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncunun sözleşmesini yenileyecek. Yeni sözleşmeye sıcak bakan Oosterwolde'nin takımdan ayrılığı bir süre daha ertelenmiş olacak.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.