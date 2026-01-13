Haberler

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceği belirlendi. Daha önce Serie A ekibi Roma'nın 13 milyon bonservis bedeli önerdiği ve Oosterwolde'nin de bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. Ancak Süper Kupa finali sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği raporla 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin verilmedi. Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sözleşmesini yenileme kararı aldı.

  • Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini yenileyecek.
  • Serie A ekibi Roma, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'ye 13 milyon bonservis bedeli önerdi.
  • Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde için yeni bir gelişme yaşandı.

ROMA İDDİALARI VARDI

Jayden Oosterwolde için Serie A ekibi Roma, resmi adımlar atmış ve sarı-lacivertlilere 13 milyon bonservis bedeli önermişti. Hollandalı futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı dile getirilmişti.

OOSTERWOLDE İÇİN YENİ KARAR

Süper Kupa finali sonrası Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği değişti. Tedesco, yönetime verdiği raporla 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına izin vermiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı oyuncunun sözleşmesini yenileyecek. Yeni sözleşmeye sıcak bakan Oosterwolde'nin takımdan ayrılığı bir süre daha ertelenmiş olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti

Midesinden çıkanlar polisi bile şaşırttı! Apar topar ameliyata alındı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza