Jayden Oosterwolde'den Beşiktaşlı taraftarlara olay cevap

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 90+1. dakikada Cerny'nin attığı golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

YEDİĞİ ÇALIM DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin Beşiktaş derbisindeki 90+1'de gelen golde Vaclav Cerny'den yediği çalım siyah-beyazlı taraftarlar arasında gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Cerny'nin Oostwerwolde'ye attığı çalımın video ve fotoğraflarını sık sık paylaştı.

'BEŞİKTAŞ 5. SIRADA'

Jayden Oosterwolde ise kendisi için yapılan 'Kayıp aranıyor' afişinin altına sürpriz bir harekette bulunarak "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunu yaptı. Bu yorum sarı-lacivertli taraftarlardan tarafından büyük beğeni toplarken, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.