Japonya, Ferhat Akbaş ile Yarı Finale Yükseldi

Güncelleme:
Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Ferhat Akbaş, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Noemi Rene Karina (Arjantin)

Hollanda : Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Japonya : Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Iwasawa, Kitamado, Yamada, Akimoto)

Setler: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

Süre: 115 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
