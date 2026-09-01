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Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Akdeniz Oyunları'nda çifte altın

Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Akdeniz Oyunları'nda çifte altın
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İTALYA'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya kazandı.

İTALYA'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda, Milli Takımımızı temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde 17 takım arasından 576 puanla rekor kırarak finale yükseldi. Final müsabakasını da başarıyla tamamlayan milli sporcularımız, altın madalyanın sahibi oldu. Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Akdeniz Oyunları'nı Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya ile tamamladı. Sporcularımızı tebrik ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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