Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi - Haberler

Malatya'da, Jandarma ve üniversite öğrenciler tarafından 19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle gölde bot gösterisi yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaz Spor Kampı ve 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Tim Komutanlığınca gerekli güvenlik önlemleri alınarak faaliyet gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde bot gösterisi yapıldı. Karakaya Baraj Gölü'nde bot gösterisi ilgiyle izlendi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor