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James Webb Haftanın En Değerli Oyuncusu Seçildi

James Webb Haftanın En Değerli Oyuncusu Seçildi
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Karşıyaka Basketbol'un ABD'li oyuncusu James Webb, Merkezefendi Basketbol karşısında gösterdiği etkileyici performansla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşıyaka Basketbol'un ABD'li oyuncusu James Webb, Merkezefendi Basketbol müsabakasında sergilediği performanstan dolayı Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde Merkezefendi Basketbol ile karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 105-88 kazanmayı başardı. Karşıyaka'nın aldığı bu galibiyette 23 sayı, 8 ribaund, 3 asist üreten ve 5'te top çalan ABD'li uzun forvet oyuncusu James Webb, sergilediği performanstan dolayı Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Türkiye Basketbol Süper Ligi, "Hem hücum hem de savunmadaki etkili performansıyla Karşıyaka'nın farklı galibiyetinde büyük pay sahibi olan James Leroy Webb, haftanın en değerli oyuncusu oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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