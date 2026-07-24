Fethiyespor, FC Basel'den Jamal Camcı'yı Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, İsviçre ekibi FC Basel'den Jamal Camcı'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiyespor'umuz, İsviçre ekibi FC Basel oyuncusu Jamal Camcı ile anlaşmaya varmıştır. Türk asıllı ve santrafor mevkiİsinde oynayan Jamal Camcı, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Jamal Camcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı