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Jakirovic: 'Takımım inanılmaz karakter ortaya koydu'

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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularının gösterdiği mücadele için övgüde bulundu. Takımın kırmızı kart sonrası sergilediği karaktere dikkat çeken Jakirovic, taraftarlara da teşekkür etti.

- Sergej Jakirovic: "Takımım inanılmaz karakter ortaya koydu"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maç içerisinde gördüğümüz kırmızı kart sonrasında takımım sahaya inanılmaz bir karakter koydu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jakirovic, "Her maç çok önemli. Bugün de yine çok çok önemli bir maç oynadık. Ama hafta içinde bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde oyuncular da bazı fedakarlıklarda bulundular. Oyuna bakarsanız, oyun içinde zorlandığımız zaman vardı. Zorlandık, oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olmadık. Sonrasında da maç içerisinde gördüğümüz kırmızı kart sonrasında takımım sahaya inanılmaz bir karakter koydu. Dolayısıyla onları tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok ciddi anlamda motive ettiler" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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