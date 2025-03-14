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J70 Eker Takımı, Bacardi Kupası'nda Birincilik Kazandı

J70 Eker Takımı, Bacardi Kupası'nda Birincilik Kazandı
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J70 Eker Takımı, Miami'de düzenlenen Bacardi Kupası'nın Mixed kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşen zafer, kadınların yelken sporundaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

J70 Eker Takımı, dünyanın önde gelen yelken yarışlarından Bacardi Kupası'nda Mixed kategorisinde birincilik kupasını kazandı. 8 Mart'ta Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker'in dümenciliğinde kupayı alan takım, Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir zafere imza attı.

J70 Eker Takımı, 1- 8 Mart 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde düzenlenen, dünyanın en köklü ve prestijli yarışlarından biri olan Bacardi Kupası'nda kadın ve erkek takımlarının karışık olarak yarıştığı Mixed kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

98 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bacardi Kupası, bu yıl da dünyanın en iyi yelkencilerini bir araya getirdi. Tamamı davetli isimlerden oluşan seçkin yelkencilerin mücadele ettiği bu zorlu yarışta Eker Takımı; dümende Nevra Eker, taktikte Cem Gözen, trimde Uğur Esen ve Ceren Celayir, dört numarada ise Melis Baykan ile yarıştı. Steve Hunt, Peter Duncan, Victor Diaz, Willem VanWayne, Terry Hutchinson gibi yıldız yelkencilerin rekabet ettiği yarışta 36'sı tamamen profesyonel yelkencilerden oluşan 50 takım yer aldı.

Dünya Kadınlar Günü'nde kadının gücünü ortaya koydu

J70 Eker Takımı, Mixed kategorisi yarışlarında 4 takım arasından sıyrılarak birinciliği elde etti. Eker Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde denk gelen mücadelede Nevra Eker'in liderliğinde kupayı alması kadınların yelken sporundaki gücünü de ortaya koydu.

J70 Eker Takımı taktisyeni Cem Gözen yarış ile ilgili olarak, "Bu kadar üst seviye yelkencilerle rekabet etmeye çalışmak hepimizi çok geliştiriyor. Yarışlara hazırlanma şekillerini, tekne üzerindeki rutinlerini gözlemlemek; taktik dışında profesyonel olarak işe yaklaşımlarını görmemizi ve bu konuda kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. İlk gün, üç yarış yaptık. 17-18 knot orta sert kuzeyli rüzgarlar ile başlayan gün, son yarışa doğru 8-10 knotlara kadar düştü. Farklı ve değişken hava şartlarında yapılan yarışlar bizim için zorlu geçti. İkinci gün hava çok hafifti ve sadece bir yarış yapabildik. En son günde de hafif - orta havada 3 yarış gerçekleştirdik. Günün ve serinin son yarışında çok iyi performans ortaya koyarak yarışı birinci sırada bitirdik. Hem ilk orsa şamandırasını birinci döndük, hem de tüm yarış boyunca liderliği sürdürdük. Bu kadar seviyesi yüksek bir filoda yarışı baştan sona lider olarak götürmek bizi ayrıca mutlu etti. Finiş hattını geçtikten sonra arkamıza bakınca tüm filoyu geride bırakmış olmak müthiş bir duyguydu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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