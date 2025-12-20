J/70 BRICS Yelken Şampiyonası 2025'in ilk günü tamamlandı

Tenzor International Cup kış serisinin ikinci ayağı ile düzenlenen J/70 BRICS Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. 2 gün sürecek etkinlik, 10 farklı ülkeden yelkencileri ve yetkilileri bir araya getirdi. Organizasyonla iş birliği, dostluk ve sportif rekabet ruhunun öne çıkması hedefleniyor.

Yarışmacılar ve jüri kurulunda Çin, Rusya, Hindistan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya temsil edildi. İlk gün yapılan üç yarışın son derece çekişmeli bir rekabet ortamında ve tam zamanında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Üç yarışın ardından, Elvira Pinchuk liderliğindeki Ptichki Sailing Team günün lideri oldu. İki birincilik ve son yarışta alınan altıncılık, takımı 8 puanla genel klasmanın zirvesine taşıdı. Dümenciliğini Alexey Bunzya'nın yaptığı Bars Sailing Team ile Alexander Romanov'un kaptanlığındaki Gaswar, eşit puanlarla ilk üç içerisinde yer aldı.

Katılımcılara ve organizatörlere hitaben konuşan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Nezdinde Büyükelçi ve Rusya'nın BRICS Sous-Sherpa'sı Pavel Knyazev, "BRICS+ ülkeleri ile tüm ilgili ortaklar arasında spor iş birliğini genişletmeyi amaçlayan toplumsal girişimlere büyük değer veriyoruz. Bu benzersiz ve açık regatta projesinin, uluslararası spor iş birliğinin gelişimine katkı sağlayacağına, karşılıklı güveni güçlendireceğine ve iş ile insani bağları genişleteceğine inanıyorum" dedi. Ayrıca, bu çalışmaların 2026 yılında Hindistan'ın dönem başkanlığı sırasında da devam etmesi temennisini dile getiren Knyazev, "Herkese bol şans diliyorum. Rüzgarınız kolayına olsun" diye konuştu.

Hindistan'dan jüri temsilcisi Srikanth Chaturvedi ise "İlk yarış günü harikaydı. Yaklaşık 10 knot'lık, zaman zaman 14 knot'a ulaşan rüzgar, regatta katılımcıları için mükemmel yarış koşulları yarattı" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'dan Baş Hakem Jules Tronquet da konuyla ilgili olarak "Filo sportif anlamda oldukça agresif; lider ekipler arasında parkurda sert bir mücadele var. Ancak herkes kurallar çerçevesinde yarışıyor, bu nedenle hakemlerin önüne gelen protesto sayısı çok az oldu" ifadelerini kullandı.

Türk takımı Eker, ilk üç sıranın yalnızca 1 puan gerisinde kalarak genel sıralamada 4. oldu. Bir yarış galibiyeti alan ve yüksek potansiyel sergileyen ekip, podyum mücadelesinde iddialı olduğunu gösterdi. Takım adına konuşan Melis Baykan şunları söyledi:

"Gün, beklediğimizden bile daha iyi geçti. Mutluyuz ve bu seviyeyi finişe kadar korumayı hedefliyoruz. Tüm yarışlarda karakter göstermemiz ve mücadele etmemiz gerekiyordu. Bir yarış kazandık; bizim için bu mükemmel bir başlangıç oldu. İyi bir pozisyon aldık ve doğru taktik kararlar verdik. Baştan itibaren tempoyu belirledik ve liderliği ele geçirdik. Bir takım olarak hareket etmemiz çok önemliydi. Her şey yolunda gitti."

Anton Frolov'un dümenciliğini yaptığı Hubex Team, ilk yarış gününü ilk beş içinde tamamladı. Anton Frolov günün ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her şey harikaydı. Oldukça hafif bir ekibiz ve bugün hava koşulları bizim lehimizeydi; sonuçlarımız 2-3-9 oldu. Takım sonuçtan memnun, umarım aynı tempoda devam edebiliriz. İlginç anlardan biri üçüncü yarışın startıydı. Son anda plan değiştirmeye karar verdik ama sonuçta her şey iyi gitti. Tüm dönüşler ve şamandıra geçişleri oldukça düzgün oldu. Bir önceki etkinliğe kıyasla gelişimi şimdiden görüyoruz ve ilerleme kaydettiğimize inanıyorum."

Yarışların ardından, regatta katılımcıları programın iş dünyasına yönelik bölümünde bir araya geldi. Bu oturumda BRICS ülkelerinde yelken sporunun gelişimi ele alındı; Çin ve Hindistan temsilcilerinin sunumları dinlendi ve Türkiye'den temsilcilerin katılımıyla 'iş ilişkileri için sağlam bir temel olarak yelken sporu' başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Düzenlenen J/70 BRICS Yelken Şampiyonası, spor ve deniz tutkusuyla ülkeler arasındaki bağları güçlendiren, uluslararası takvimde önemli bir etkinlik olmaya aday görünüyor. Yarışlar, önümüzdeki iki gün boyunca devam edecek.

3 yarış sonrası sonuçlar (ilk 10):

1. Ptichki Sailing Team - 8.0

2. Bars Sailing Team - 14.0

3. Gaswar - 14.0

4. Eker Efsane Yoğurt - 15.0

5. Hubex Team - 16.0

6. Orient Express - 18.0

7. Tenzor Team - 20.0

8. Russian Bogatyrs - 25.0

9. Nautique Yachting - 26.0

10. Dolce Vita - 28.0