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İzmir futbolunda kriz büyüyor: İZVAK'tan kritik uyarı

İzmir futbolunda kriz büyüyor: İZVAK'tan kritik uyarı
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İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu, Altay ve Bucaspor 1928'in yaşadığı ciddi sorunlar, İZVAK'ın raporuna yansıdı. Raporda, kulüplerin sorunlarının kentin ortak problemi olduğu ve kent kimliği, sosyal yaşam, ekonomi, turizm ile uluslararası marka değerinin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Futbolun ortak geleceğin parçası olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de 100 yılı aşkın köklü kulüplerden Altınordu bu sezon ligden çekilip, yönetim bulamayan Altay kayyıma kalıp tasfiye edilme, küme düşen transfer yasaklısı Buca spor 1928 gibi takımlar da takviye yapamama tehlikesi yaşarken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yayınladığı raporda uyarılarda bulundu.

İZVAK'ın İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü, 'İzmir Futbol Kulüplerinin Kent Ekonomisine Etki Araştırması' konulu akademik çalışmanın ortaya koyduğu verilerden yararlanılarak oluşturulan raporda kulüplerin içinde bulunduğu sorunun kentin ortak problemi olduğu belirtildi. Raporda İzmir kulüplerinin yaşadığı sorunların yalnızca kulüplerin sorunu olmadığı özellikle vurgulanıp, köklü spor kulüplerinin, kent kimliğinin, sosyal yaşamın, ekonominin, turizmin ve uluslararası marka değerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizildi. Yol ayrımındaki kentin futbolu ortak geleceğin parçası olarak gören yeni bir anlayış geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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