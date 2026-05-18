İzmirspor'da Koyuncuoğlu dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig'de tutunmak için play-off oynayan Torbalıspor'un alacağı sonucu bekleyen İzmirspor'un genel kurulunda başkanlığa Ali Koyuncuoğlu seçildi. Kongrede mevcut başkan Emin İşletir ile yarışan Koyuncuoğlu'nun, iki adayın da 106'şar oy almasının ardından İşletir'in adaylıktan çekilmesiyle başkanlığa geldiği belirtildi.

