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İzmirli Sporcular Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Başarı Elde Etti

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İzmirli milli sporcular Aysel Önder ve Uğurcan Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük başarı elde etti. Aysel Önder, atletizmde dünya ve oyunlar rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Uğurcan Özer ise triatlon kategorisinde 6. sırada yer aldı.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden İzmirli 19 yaşındaki milli sporcu Aysel Önder, atletizmde 400 metre T20 kategorisinde hem dünya ve oyunlar rekoru kırdı hem de finalde gümüş madalyayı boynuna takarak tarihte bunu başaran ilk özel sporcumuz oldu. Daha önce Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran mental engelli sporcu olmayı da başaran Aysel Önder, Paris'te 28 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül'de bitecek paralimpik oyunlarında da ilki başardı. Oyunlara İzmir'den giden tek özel sporcu olan Aysel, 400 metre kadınlar T20 kategorisinde elemelerde 54.96'lık derecesiyle birinci gelerek yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'a aitti.

Paris'in dünyaca ünlü stadı Stade de France'ta koşulan finallerde de büyük başarı elde eden Aysel Önder, 55.23'lük derecesiyle ikinci olup gümüş madalyayı boynuna taktı. Altın madalyayı ise 55.16'lık derecesiyle Ukrayna'dan Yulia Shuliar kazandı. Henüz 19 yaşında para atletizmde madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olma hedefine ulaşan Aysel, Özel Sporcular Federasyonu'na ilk, ülkemize Paris'teki 12'nci madalyasını getirdi. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve üniversiteye hazırlanan Aysel Önder, spora 11 yaşında futbol oynayarak başladıktan sonra atletizme yönlendirilmişti.

UĞURCAN ÖZER TRİATLONDA ALTINCI

2024 Paralimpik Oyunları'nda antrenmanlarını İzmirli antrenör Mert Onaran eşliğinde İzmir'de yapan Uğurcan Özer de triatlon kategorisinde büyük başarı elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen triatlon yarışlarında milli sporcu Uğurcan, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle bitiren Uğurcan Özer, 10 sporcu arasından yarışı 6'ncı sırada bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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