İzmirli Milli Cimnastikçiler Avrupa'da Ödüllendirildi

Avrupa Cimnastik Birliği tarafından 2022 ödülleri için aday gösterilen isimlerden Mısır asıllı Türk milli sporcu Adem Asil, yılın erkek cimnastikçisi, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ise yılın antrenörü seçilme başarısı gösterdi. Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte de bronz madalya elde eden, bu yıl da Antalya'daki 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif ve halkada altın madalya kazanan Adem Asil, Avrupa'da ödüllendirildi. Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder gibi milli cimnastikçileri yetiştiren Yılmaz Göktekin de büyük onura layık görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor