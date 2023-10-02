İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takımı 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı

Cimnastikte uluslararası organizasyonlarda madalyalara ambargo koyan milli sporcuların yetiştiği İzmir, 2023 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimizle bir kez daha gurur duydu. İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, kadrosunda tamamı İzmir'de yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder ve Ayberk Koşak'ın yanı sıra Kanada'da büyüyen Emre Dodanlı'nın yer aldığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı takım halinde ilk kez olimpiyat kotasını aldı. Belçika'da 30 Eylül'de başlayıp 8 Ekim'de bitecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda takım kategorisinde ilk 12'ye giren erkek cimnastikçilerimiz ilk kez takım olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. İzmirli Ferhat Arıcan, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde cimnastikte bir ilki başarırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk kez bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın yanı sıra cimnastikçilerimiz İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'le bireysel kategorilerde yarışmıştı. Belçika'daki şampiyonada millilerimiz ilk kez takım halinde de olimpiyat kotası alırken gözlerini bireysel finallerde madalyaya dikti. Artistik cimnastikte son 2022 Dünya Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda halkada altın madalya kazanıp, Avrupa Şampiyonası'nda genel tasnifte de zirveye çıkan Adem Asil'in yanı sıra Ferhat ve Ahmet bireyselde de madalya umudumuz olacak. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyalı sporcumuz olan İbrahim Çolak ise son şampiyonaları sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor