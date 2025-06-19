İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü 11 Yaş Altı Erkek Takımı İl Birincisi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de basketbol eğitimi veren İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü'nün 11 yaş altı erkek takımı, 71 takımın mücadele ettiği ligde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, 2024-2025 Türkiye Basketbol U12 Ligi'nde de en iyi 8 takım arasına girdi.

İzmir'de kız ve erkek çocuklarına basketbol eğitimi veren İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü'nün 11 yaş altı erkek takımı il birincisi oldu.

Kentte 2015 yılında kurulan 12, 14 ve 16 yaş altı kız takımları ile 10, 11, 12, 14 ve 16 yaş altı erkek takımlarının basketbol eğitimleri antrenörler Erdinç Gül ve Nuri Üze tarafından sürdürüyor.

71 takımın mücadele ettiği 11 yaş altı liginde 15 maç oynayan İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü, 1 kez mağlup olup il şampiyonluğu kupasını kazandı.

Osman Aybars ve Mustafa Atlas Çetin kardeşler de takımlarının başarıya ulaşmasında mücadeleleriyle dikkatleri çekti.

11 yaş altı takımı aynı zamanda 2024-2025 Türkiye Basketbol U12 Ligi'nde de mücadele edip 76 takım arasından en iyi son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı seneye forma giyecek! İşte nedeni
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.