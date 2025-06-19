İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü 11 Yaş Altı Erkek Takımı İl Birincisi Oldu

İzmir'de kız ve erkek çocuklarına basketbol eğitimi veren İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü'nün 11 yaş altı erkek takımı il birincisi oldu.

Kentte 2015 yılında kurulan 12, 14 ve 16 yaş altı kız takımları ile 10, 11, 12, 14 ve 16 yaş altı erkek takımlarının basketbol eğitimleri antrenörler Erdinç Gül ve Nuri Üze tarafından sürdürüyor.

71 takımın mücadele ettiği 11 yaş altı liginde 15 maç oynayan İzmir Yeni Nesil Spor Kulübü, 1 kez mağlup olup il şampiyonluğu kupasını kazandı.

Osman Aybars ve Mustafa Atlas Çetin kardeşler de takımlarının başarıya ulaşmasında mücadeleleriyle dikkatleri çekti.

11 yaş altı takımı aynı zamanda 2024-2025 Türkiye Basketbol U12 Ligi'nde de mücadele edip 76 takım arasından en iyi son 8 takım arasına adını yazdırdı.