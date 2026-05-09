Galatasaray şampiyonluğu Ege'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta taraftarlar sokaklarda ve meydanlarda toplanarak takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

İzmir'de Galatasaray taraftarları, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen takımlarının sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak bayrak ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Manisa

Manisa'da Galatasaray taraftarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Maçın bitmesiyle taraftarlar, takımlarının 26'ncı şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Araçlarına binen bazı taraftarlar ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde maçın bitiş düdüğüyle Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı, Adnan Menderes Bulvarı'nda araçlarıyla şehir turu attı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, bayrak ve meşalelerle takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taraftarlar, Kınıklı Mahallesi'nde yer alan amfi tiyatroda bir araya gelerek ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratta bulundu.

Uşak

Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kutlama yaptı. Burada ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi'nde yürüdü.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
