İzmir Temsilcileri Altınordu ve Bucaspor 1928 Sezona Kötü Başladı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir takımları Altınordu ve Bucaspor 1928, ilk haftalarda yaşadıkları sıkıntılarla dikkat çekti. Bucaspor borçları nedeniyle transfer yasağı alırken, Altınordu ise yatırımcı bulamadı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona sıkıntılı hazırlanan iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Bucaspor 1928, henüz ilk haftalardan dibe demir attı. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alarak dağılan kadrosunu takviye edemeyen Bucaspor 1928, 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip 3 haftada kalesinde 7 gol görerek 3 gol attı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 13 yıllık görev süresinin ardından A takımı devretmek istemesine rağmen istediği şartlarda yatırımcı bulamadığı Altınordu, sezon arifesinde takımın iskeletini oluşturan gurbetçi oyuncularla da yollarını ayırdı. Sezona Erbaaspor'la evinde 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-lacivertliler ardından İskenderunspor'a 4-0, 24Erzincaspor'a 1-0 yenildi. Kalesinde 6 gol görerek 1 kez ağları sarsan İzmir'in köklü temsilcisi 19 takımlı grupta son sırada kaldı.