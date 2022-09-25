İzmir spor haberleri: TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 Menemen FK: 1 Spor Haberleri İzmir spor haberine göre TFF 2. Lig Beyaz grupta Menemen Futbol Kulübünü kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 13'e yükseltti. TFF 2. Lig Beyaz grupta Menemen Futbol Kulübünü kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 13'e yükseltti. Stat: 13 Şubat Şehir Stadı Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xxx, Fatih Karatağ xxx, Ferhat Çalar xxx 24 Erzincanspor: Umut Kaya xxx, Yunus Emre Çakır xx, Ali Yavuz Kol xx, Muhammed Samed Karakoç xxx, Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx (dk. 67 Birhan Vatansever xx), Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx (dk. 76 Yücel Candemir x), Enes Yılmaz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xxx (dk. 81 Sinan Akaydın ?) Menemen FK: Zülküf Özer x, Oğuzhan Açıl x, Ferhat Çulcuoğlu xx, Emre Keskin xx, Ali Özgün xx, Seçkin Getbay x (dk. 65 Oğuzhan Aydoğan x), Ömer Şahbaş xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Bedirhan Altunbaş x (dk. 74 Gençer Cansev x), Atalay Gürel x (dk. 58 Mertcan Açıkgöz x), Kadir Yazıcı xx (dk. 74 Kerem Paykoç x) Goller: Dk. 42 Muhammed Samed Karakoç, dk. 51 Mustafa Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor), dk. 90 +6 Ali Özgün (Menemen FK) Sarı Kartlar: Mete Sevinç, Batuhan Altıntaş, Yasin Dülger, Canberk Dilaver (24Erzincanspor), Ömer Şahbaş, Gençer Cansev, Muhammed Enes Yılmaz, Kadir Yazıcı (Menemen FK) - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batuhan Altıntaş Enes Yılmaz Menemen Spor Haberler

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