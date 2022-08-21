İzmir spor haberi: Cimnastikte İzmir'in gurur tablosu

İzmir haberleri: Artistik cimnastikte son yıllarda ülkemizin adını uluslararası alanda başarıyla temsil edip madalyalara ambargo koyan İzmirli sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda bir ilki daha gerçekleştirdi.

Artistik cimnastikte son yıllarda ülkemizin adını uluslararası alanda başarıyla temsil edip madalyalara ambargo koyan İzmirli sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda bir ilki daha gerçekleştirdi. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na genel tasnif kategorisinde tarihimizin ilk madalyaları olan Ahmet Önder'in gümüş, Adem Asil'in bronz madalyasıyla başlayan Türkiye, takım halinde de tamamı İzmirli sporculardan oluşan kadroyla kürsüye çıktı.

İzmirli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, tamamı İzmir'de yetişen Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Türkiye, takımlar finalinde 246.162 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak'ın geçen haftalarda elindeki kırık nedeniyle ameliyat olup şampiyonaya katılamamasına rağmen bronz madalya alan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki gümüş madalyadan sonra takım halinde tarihimizin ikinci madalyasına ulaştı.