İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri Kemalpaşa etabı tamamlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri etkinliğinin Kemalpaşa etabı sona erdi. Bulgaristan, Polonya ve Romanya'dan ve yurt içinden toplam 190 sporcu yarışmaya katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi. Etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri etkinliğinin Kemalpaşa etabı sona erdi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kemalpaşa Dere Mesire alanında tören düzenlendi.
Bulgaristan, Polonya ve Romanya ile yurt içinden farklı yaş kategorilerinde toplam 190 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Yarışmanın ikinci ve son etabı 10 Eylül'de Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.