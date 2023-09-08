İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri Kemalpaşa etabı tamamlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İzmir Kurtuluş Oryantiring Günleri etkinliğinin Kemalpaşa etabı sona erdi. Bulgaristan, Polonya ve Romanya'dan ve yurt içinden toplam 190 sporcu yarışmaya katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi. Etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.