İzmir'in Kurtuluşu 103. Yıldönümünde Kadın Voleybol Takımlarıyla Kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı, Aras Kargo Spor Kulübü organizasyonuyla İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen dostluk müsabakasıyla kutlandı. İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka kadın voleybol takımlarının sporcuları, 9 Eylül'de karma kadrolarla sahaya çıkarak birlik mesajı verdi.

İzmir'in güçlü voleybol kültürünü temsil eden Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka Spor Kulübü kadın voleybol takımlarının sporcuları, İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda file önünde buluştu. Aras Kargo Spor Kulübü'nün (ASK) organizasyonuyla düzenlenen özel etkinlikte, kadın voleybol takımlarından sporcuların yer aldığı karma kadrolar sahaya çıkarak barış ve dostluk mesajı verdi. Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan 9 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü, kulüpler arası dayanışmayı ve kadın voleybolunun İzmir'deki yükselen değerini ortaya koydu.

Öte yandan eski milli voleybolcu Neslihan Demir de karma takımda oynadı.

"Tek ruh, tek takım"

Etkinliğin yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda İzmir'in kurtuluş coşkusunu paylaşan birlik ve beraberlik ruhunun yansıması olduğunu belirten Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' sloganıyla gerçekleşen buluşmanın, kentin farklı renklerini aynı sahada buluşturarak sporun ve Cumhuriyet değerlerinin bir arada yaşatılması açısından gurur verici bir tablo oluşturduğunu belirterek, "İzmir'in en genç kadın voleybol kulübü olarak, bu tarihi günün beraberlik içinde kutlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz. İzmir, her zaman kurtuluş ruhunu hatırlatan, taraftarıyla birlikte herkesi bu ruh etrafında kenetleyen çok özel bir şehir. İzmir'in köklü kulüplerindeki değerli kadın voleybolcularının, İzmir'in kurtuluş gününe özel ilk kez karma takımlar halinde sahaya çıkması, bu birliktelik ruhunu çok daha güçlü kıldı" diye konuştu. - İZMİR