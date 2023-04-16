İzmir'in altın gururu Adem Asil

ANTALYA'da ev sahipliği yaptığımız 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde takım halinde gümüş, bireyselde genel tasnifte tarihimizin ilk altın madalyasını kazanan İzmir'de yetişen sporcu Adem Asil, halkada da tarih yazdı. Mısır asıllı Türk sporcu halka finalinde 14.933 puanla birinci olurken, tarihte aynı Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya birden kazanan ilk sporcumuz oldu. 2022 Dünya Şampiyonası'nda yine halkada altın kazanarak İzmirli takım arkadaşı İbrahim Çolak'tan sonra ikinci dünya şampiyonumuz olmayı başaran 24 yaşındaki Adem, yine İbrahim Çolak'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki altınından sonra halkada ülkemize ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşattı.

? Antalya Spor Salonu'nda 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonadaki üçüncü madalyasını boynuna takan Adem Asil, Türkiye'ye artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası'ndaki 5'inci altın madalyayı getirdi. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizin kazandığı tüm altın madalyalar İzmirli sporculardan gelirken, İbrahim ve Adem'in yanı sıra Ferhat Arıcan daha önce 2020 ve 2021'de paralel barda üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Adem, "Ülkemde unutulmaz bir yarışma geçiriyorum. Sizlerin desteğiyle, kendi evimde kendi tarihimi yazıyorum. Genel tasnif Avrupa şampiyonluğundan sonra halka aletinde de Avrupa şampiyonu unvanını kazandım. Hikayemde yazmak istediğim nice zaferler var. Asla durmak yok" mesajını paylaştı.