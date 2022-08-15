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İzmir haberleri... Menemen FK Mahmut'la imzaladı

İzmir haberleri... Menemen FK Mahmut'la imzaladı

İzmir haberi... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü 19'uncu transferini gerçekleştirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü 19'uncu transferini gerçekleştirdi. Sezon öncesi yeni yapılanmaya giren sarı-lacivertli ekip, Ankara Demirspor'dan 2018-2019 sezonunda da takımda forma giyen eski futbolcusu Mahmut Bilir'le sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan ve Menemen FK'ya 1 yıllığına gelen 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. Mahmut Bilir, kariyerinde Hacettepe, Gaziantep FK ve Sarıyer'de de oynadı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Menemen İzmir Spor Haberler

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