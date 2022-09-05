İzmir haberi... Kınık'ta ralli rüzgarı

KINIK Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5'inci etabı, nefes kesen mücadeleye sahne oldu. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen Avis 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Kınıklılar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. İlçede ilk kez bir otomobil yarışı organizasyonu yapılırken, şampiyona çevre ilçelerden yarışseverler tarafından da takip edildi.

Kınık-Köşeler arasındaki 5.8 kilometre uzunluğundaki etapta koşulan yarış, 3 ayrı kategoride yapıldı. Organizasyonda Kategori 1'de Opel Corsa GSI ile yarışan Ülkü Motorsport takımından İlker Aktaş birinciliği elde ederken, Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu ikinci olarak podyuma çıktı. Kategori 2'de yine Ülkü Motorsport sporcularından Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz günün en hızlı ismi olurken, ikinciliği takım arkadaşı Kaan Kara Opel Corsa GSI ile elde etti. Yarışı üçüncü olarak bitiren isim Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan oldu.