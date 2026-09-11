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İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Altay

İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Altay
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TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta mücadele eden İzmir'in köklü kulüpleri Karşıyaka ve Altay yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta mücadele eden İzmir'in köklü kulüpleri Karşıyaka ve Altay yarın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 2'nci hafta müsabakasını Can Cengiz yönetecek. Derbinin biletleri ev sahibi Karşıyaka taraftarı için maraton tribünü 200, numaralı tribün 400, VIP 1000 ve 1500 TL'den satışa sunuldu. Konuk takım konumundaki Altay taraftarlarına ayrılan 610 kişilik kale arkası tribünü biletlerinin geçen ay istifa eden Altay'ın eski başkanı Sinan Kanlı tarafından alınarak taraftar temsilcilerine teslim edildiği bildirildi.

Karşıyaka sezonun ilk haftasında deplasmanda Etimesgut Spor'a 1-0 yenilirken, Altay evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılar seyirci avantajını kullanarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Altyapı oyuncularıyla mücadele eden Altay da kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Fatih Taşdelen forma giyemeyecek. Altay'da tedavileri devam eden Semih ile Ünal'ın yanı sıra hak mahrumiyeti cezaları süren Murat Uluç ve Salih görev yapamayacak. Geçen sezon ilk yarıda Altay'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, ikinci devredeki derbiyi 3-1 kazanmıştı. Sezon öncesi oynanan hazırlık maçını yeşil-kırmızılılar 2-1 galip bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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