İzmir Derbisinde Bucaspor 1928 ve Menemen FK Karşılaşıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan İzmir temsilcileri Bucaspor 1928 ile Menemen FK yarın 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan İzmir ekiplerinden Bucaspor 1928 ile Menemen FK, yarın 15. hafta mücadelesinde Yeni Buca Stadyumu'nda saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi ise hakem Berkay Erdemir yönetecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Bucaspor 1928, 23 puanla 5. sırada yer alırken, konuk ekip Menemen FK ise 28 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İki takımda sezona etkili bir giriş yaparken Menemen FK son 3 maçını kaybederek düşüşe geçerken, son haftalarda formsuz olan Bucaspor 1928 ise son iki maçından puansız ayrıldı. İki takımın hedefi de yarın oynanacak İzmir derbisinde sahadan galibiyetle ayrılmak.

Öte yandan TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getirmeyen Bucaspor 1928'in 3 puanı silinerek karşılaşma öncesinde büyük bir şok yaşadı. - İZMİR