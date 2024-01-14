İzmir'deki Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

İzmir'deki Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu katıldı.

Organizasyonda A kızlar kategorisinde ilk 3 sıra İpek Kara (İzmir Büyükşehir Belediyespor), İpek Ezgi Özoğlu (Sanat Spor Kulübü) ve Leyla Turgut'tan (Altın Patenciler Spor Kulübü) oluştu.

A erkekler kategorisinde ise birinciliği Atlas Baydurak (İzmir Büyükşehir Belediyepsor), ikinciliği Ateş Ahıskal (Altın Patenciler Spor Kulübü) ve üçüncülüğü Mustafa Emir Çobanel (İzmir Büyükşehir Belediyespor) elde etti.