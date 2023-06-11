İzmir'de Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi olay çıktı

Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi İzmir'de maraton tribününde arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, olayda gazdan etkilenen taraftarlar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de final öncesi olay

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı. Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti. Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı.