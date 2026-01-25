Haberler

İzmir'de para atıcılık il şampiyonası düzenledi

Güncelleme:
İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen Havalı Silahlar Para Atıcılık İl Şampiyonası, 5 kategoride toplam 14 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Ömer Berik, Mersin Kocatürk ve Ayşe Avcıoğlu gibi sporcular çeşitli kategorilerde birincilik elde etti.

İzmir'de Havalı Silahlar Para Atıcılık İl Şampiyonası tamamlandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Halkapınar Spor Salonu'nda ilk kez düzenlenen şampiyonada toplam 5 kategoride 14 sporcu mücadele etti.

Müsabakalarda SH1 P1 erkek havalı tabancada Ömer Berik, SH1 P2 kadın havalı tabancada Mersin Kocatürk, SH1 R2 kadın havalı tüfekte Ayşe Avcıoğlu, SH2 R5 erkek havalı tüfek yatarak kategorisinde Ertan Akdeniz, SH1 P6 mix takım müsabakasında ise Mersin Kocatürk ve Ömer Berik'ten oluşan ekip birincilik kazandı.

Sporcuların, 27-29 Mart'ta Ankara'da yapılacak Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
