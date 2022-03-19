İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:
İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Göztepe, küme düşme hattında kaldı. Maç sonu taraftarlar takımı protesto ederken İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sinirden adeta çıldırdı. Bir taraftarla sözlü münakaşaya giren 23 yaşındaki kaleci, güvenlik güçleri ve takım arkadaşlarının çabalarıyla soyunma odasına güçlükle götürüldü.

Süper Lig'de kalma umutları her geçen maç azalan Göztepe'de, Alanyaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası sinirler gerildi. Maç sonu sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını ıslıklarken, kaleci İrfan Can Eğribayat sinirlerine hakim olamadı.

İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi

SOYUNMA ODASINA GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Taraftara tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, tribüne doğru hareketlendi. Güvelik güçleri ve takım arkadaşları 23 yaşındaki kaleciyi güçlükle tutarken, sakinleştirmek için sürekli telkinde bulundular. Yoğun uğraşlar sonucunda genç kaleci soyunma odasının yolunu tuttu.

İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdiGörüntü: Beinsports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

İrfan Can Eğribayat, alanyaspor, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title