İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Göztepe, küme düşme hattında kaldı. Maç sonu taraftarlar takımı protesto ederken İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sinirden adeta çıldırdı. Bir taraftarla sözlü münakaşaya giren 23 yaşındaki kaleci, güvenlik güçleri ve takım arkadaşlarının çabalarıyla soyunma odasına güçlükle götürüldü.
Süper Lig'de kalma umutları her geçen maç azalan Göztepe'de, Alanyaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası sinirler gerildi. Maç sonu sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını ıslıklarken, kaleci İrfan Can Eğribayat sinirlerine hakim olamadı.
SOYUNMA ODASINA GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ
Taraftara tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, tribüne doğru hareketlendi. Güvelik güçleri ve takım arkadaşları 23 yaşındaki kaleciyi güçlükle tutarken, sakinleştirmek için sürekli telkinde bulundular. Yoğun uğraşlar sonucunda genç kaleci soyunma odasının yolunu tuttu.