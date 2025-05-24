İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü

İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi Kaan Ayhan'ın frikik ve Alvaro Morata'nın son dakikada gelen golleriyle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN

Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GALATASARAY DİREĞE TAKILDI

İlk yarının son anları oynanırken 43. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılarda Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İzmir'de kazanan Galatasaray! Kaan Ayhan muhteşem frikik golüyle takımına 3 puanı getirdi

GÖZTEPE'NİN GOLÜ OFSAYT

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekibin 63. dakikada bulduğu gol geçerlilik kazanmadı. Göztepe'nin hızlı hücumunda Romulo, Sanchez'in arkasından koşu gösteren Kubilay'a arada bıraktı. Kubilay, kaleci ile karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı ancak pozisyonun hemen ardından ofsayt bayrağı Kubilay için havaya kalktı.

KAAN AYHAN'DAN ENFES FRİKİK GOLÜ

Maçta suskunluğu Kaan Ayhan bozdu. Maçın 70. dakikasında topun başına gelen Kaan Ayhan, sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye doğru kullandığı serbest vuruşta topu üst köşeden ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılılar, ilk isabetli şutunda golü buldu.

SON SÖZÜ MORATA SÖYLEDİ

Maçın uzatma anlarında Galatasaray farkı ikiye çıkardı. 90+1'nci dakikada gelişen Galatasaray hücumunda Jakobs sol kanattan yerden içeriye doğru ortasını açtı. İçerde topla buluşan Morata, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruş ile topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılar maçtaki ikinci isabetli şutunda ikinci golünü attı.

İzmir'de kazanan Galatasaray! Sarı-kırmızılılar iki golle güldü

3 PUAN GALATASARAY'IN

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın ataklarında da gol sesi çıkmadı ve şampiyon Galatasaray, İzmir'de 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 92 yaptı. Göztepe ise 47 puanda kaldı. Ligin son maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

KAAN FüZZZESi KADINKööööYLü FOOOHiSEEEH FENEEVGENELEVLi BiiiCLERE GiRSiNNNN ETTiMi SiMDi PUAN FARKI 11 HAAYDE MENNEViM ARKABAHCENiZ FENEVRASYON 8DASLI HATAYSPORU YEN PUAN FARKINI DüSüR PUUUZUHAHAHAHAHAAAAAA

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.